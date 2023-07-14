У Джонни Деппа опровергли визит в рф и объяснили «обращение к россиянам»

Это был ролик, сделанный для глобального релиза, — сказал помощник актера.

Как мы писали, появилось видео, где американский актер Джонни Депп перед показом фильма "Жанна Дюбарри" неожиданно пожелал россиянам "беречь себя" и намекнул на предстоящий визит в рф.

Выяснилось, что Депп не планировал визит в страну-агрессора. Об этом заявил помощник актера, Стивен Дейтерс в Твиттере.

Он отметил, что видео на самом деле снято для мирового проката фильма и никаких визитов в рф у Деппа не запланировано.

При этом актер гастролирует по странам Европы со своей группой "Hollywood Vampires", и во время песни Heroes на огромном экране за артистами транслируются кадры с войны в Украине, а в конце появляется украинский флаг.

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