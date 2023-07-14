В Минэкономики подсчитали, сколько миллионов работников не хватает украинскому рынку труда

Украина нуждается в 4,5 млн рабочих.

Украине в течение следующих десяти лет придется дополнительно привлечь 4,5 млн сотрудников на рынок труда, чтобы осуществить послевоенное восстановление.

Соответствующий прогноз дало Министерство экономики на семинаре с Международной организацией по миграции (МОМ) и Международной организацией труда (МОТ).

"Восстановление рынка труда – это не следствие победы, это путь к победе", – отметила замминистра экономики Татьяна Бережная.

Отмечается, что еще до начала полномасштабного вторжения Украина сталкивалась с нехваткой рабочей силы, однако сейчас, когда более 6 млн. украинцев были вынуждены выехать за границу, ситуация с рабочей силой в стране стала еще более критической.

Отмечается, что МОМ и МОТ планируют и дальше поддерживать Минэкономики в проложении пути к восстановлению рынка труда для достижения ключевых приоритетов.

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