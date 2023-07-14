Загибель людей біля укриття у Києві: посадовця залишили під домашнім арештом

Суд відмовився змінювати запобіжний захід підозрюваному у справі щодо загибелі людей біля укриття.

Голосіївський районний суд міста Києва розглянув та відхилив клопотання заступника директора поліклініки, який є одним з підозрюваних у кримінальному провадженні щодо загибелі людей через зачинене укриття, щодо пом’якшення запобіжного заходу. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Підозрюваний просив суд змінити йому раніше обраний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на більш м’який, не пов’язаний з обмеженням у пересуванні.

«Прокурор заперечував проти задоволення клопотання.

Суд, заслухавши доводи сторін, підтримав позицію сторони обвинувачення та відмовив підозрюваному у задоволенні клопотання», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що Київський апеляційний суд відпустив під нічний домашній арешт охоронця поліклініки № 3 Вадима Мошкіна, який не відкрив укриття у ніч на 1 червня під час обстрілу столиці.

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