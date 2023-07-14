Гибель людей возле укрытия в Киеве: чиновника оставили под домашним арестом

Суд отказался изменять меру пресечения подозреваемому по делу о гибели людей возле укрытия.

Голосеевский районный суд города Киева рассмотрел и отклонил ходатайство заместителя директора поликлиники, который является одним из подозреваемых в уголовном производстве по гибели людей из-за закрытого укрытия, по смягчению меры пресечения. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Подозреваемый просил суд изменить ему ранее избранную меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на более мягкую, не связанную с ограничением в передвижении.

«Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства.

Суд, заслушав доводы сторон, поддержал позицию стороны обвинения и отказал подозреваемому в удовлетворении ходатайства», - говорится в сообщении.

Ранее Киевский апелляционный суд отпустил под ночной домашний арест охранника поликлиники № 3 Вадима Мошкина, не открывшего укрытие в ночь на 1 июня во время обстрела столицы.

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