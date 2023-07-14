В Украине вводят в обращение банкноты номиналом 1 000 грн образца 2019 года: в чем их особенность

В обращение вводятся 1000-гривневые банкноты с подписью главы НБУ Андрея Пышного.

Национальный банк Украины сообщил, что с 20 июля 2023 выпускает в обращение банкноты номиналом 1 000 гривен образца 2019 года - с подписью Председателя Национального банка Украины Андрея Пышного и отражением на них года выпуска. Об этом сказано на официальном сайте НБУ.

«Они будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины», - сообщили в НБУ.

В Нацбанке также напомнили, что в соответствии с законодательством Украины на банкнотах, вводимых в обращение в рамках планового выпуска, размещается подпись действующего Председателя Национального банка. Соответствующие нормы содержат решение Правления Национального банка Украины от 02 февраля 2023 года № 45-рш.

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