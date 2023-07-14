В Україні вводять в обіг банкноти номіналом 1 000 грн зразка 2019 року: у чому їх особливість

В обіг вводяться 1 000-гривневі банкноти з підписом голови НБУ Андрія Пишного.

Національний банк України повідомив, що з 20 липня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 1 000 гривень зразка 2019 року – з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску. Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

«Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України», - повідомили у НБУ.

У Нацбанку також нагадали, що відповідно до законодавства України на банкнотах, що вводяться в обіг в межах планового випуску, розміщується підпис чинного Голови Національного банку. Відповідні норми містить рішення Правління Національного банку України від 02 лютого 2023 року № 45-рш.

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