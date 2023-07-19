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  1. В Україні

СБУ знешкодила три міжнародні злочинні групи, які переправляли ухилянтів за кордон

19:05, 19 липня 2023
«Послуга» коштувала ухилянтам понад 3 тисячі доларів.
СБУ знешкодила три міжнародні злочинні групи, які переправляли ухилянтів за кордон
Фото: СБУ
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Служба безпеки України знешкодила три міжнародні злочинні групи, які переправляли чоловіків призовного віку за кордон.

Як зазначається, до складу формувань входило 11 осіб, зокрема - четверо іноземців. Наразі 10 зловмисників затримано, ще один – громадянин європейської країни – переховується за межами України.

"Під час спецоперації один із фігурантів напав на офіцера СБУ із ножем, намагаючись вирватися від правоохоронців. Однак контррозвідники української спецслужби обеззброїли і затримали його", - повідомляє СБУ. 

Як встановила Служба безпеки, кожна з груп пропонувала окремі "варіанти втечі".

Один із них – виготовлення фіктивних документів для виїзду за кордон. Зокрема, ділки пропонували фейкові листи на зарубіжні відрядження водіїв.

В СБУ додали, що для реалізації цього "сценарію" учасники схеми видавали "клієнтам" автомобілі, які нібито призначались для транспортування гуманітарних вантажів.

За другим "сценарієм" – ділки підвозили ухилянтів до прикордонної смуги, а далі виводили їх до сусідньої країни через заздалегідь підготовлені лісові стежки. Вартість таких "послуг" становила від 3,5 тисяч доларів. Сума могла зростати і залежала від терміновості "втечі" і часу на її "підготовку". На підставі зібраних доказів усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України").

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконних дій фігуранта-іноземця, який чинив опір правоохоронцям. Також за поданням СБУ вилучено та передано на потреби Сил оборони 7 транспортних засобів, які фігуранти використовували у злочинній діяльності.

 

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