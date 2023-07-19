На Кайманових Островах арештували й оштрафували супермодель Джіджі Хадід через марихуану в багажі

Представник Хадід заявив у коментарі ЗМІ, що Джіджі подорожувала з марихуаною, легально купленою у Нью-Йорку, з медичною ліцензією.

Джерело фото: DAVID M. BENETT/DAVE BENETT/GETTY

На Кайманових Островах заарештували і оштрафували на тисячу доларів американську супермодель Джіджі Хадід — прикордонники знайшли в її багажі марихуану та пристрої для її куріння.

Про це повідомляє видання People із посиланням на судові документи та місцеве видання Cayman Marl Road.

У супермоделі, яка прилетіла приватним літаком на Кайманові Острови, в багажі знайшли «марихуану та посуд, який використовується для її вживання».

У середу, 12 липня, Джіджі Хадід та інша дівчина з її оточення постали перед судом спрощеного провадження. Вони визнали себе винними та були оштрафовані на $1 000 кожна.

Представник Хадід заявив у коментарі People: «Джіджі подорожувала з марихуаною, легально купленою у Нью-Йорку, з медичною ліцензією. Вона також дозволена для використання з медичною метою на острові Великий Кайман з 2017 року».

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