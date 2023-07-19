На Каймановых Островах арестовали и оштрафовали супермодель Джиджи Хадид из-за марихуаны в багаже

Представитель Хадид заявил в комментарии СМИ, что Джиджи путешествовала с марихуаной, легально купленной в Нью-Йорке, с медицинской лицензией.

Источник фото: DAVID M. BENETT/DAVE BENETT/GETTY

На Каймановых Островах арестовали и оштрафовали на тысячу долларов американскую супермодель Джиджи Хадид — пограничники обнаружили в ее багаже марихуану и устройства для ее курения.

Об этом сообщает издание People со ссылкой на судебные документы и местное издание Cayman Marl Road.

В супермодели, которая прилетела частным самолетом на Каймановы Острова, в багаже нашли «марихуану и посуду, которая используется для ее употребления».

В среду, 12 июля, Джиджи Хадид и другая девушка из ее окружения предстали перед судом упрощенного производства. Они признали себя виновными и были оштрафованы на 1 000 долларов каждая.

Представитель Хадид заявил в комментарии People: «Джиджи путешествовала с марихуаной, легально купленной в Нью-Йорке, с медицинской лицензией. Она также разрешена для использования в медицинских целях на острове Большой Кайман с 2017 года».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.