Збитий у Києві на блокпосту нацгвардієць знаходиться в реанімації

Нацгвардієць в результаті наїзду автомобіля отримав тяжкі травми.

Заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович повідомив, що нацгвардієць, якого збив на блокпосту у Києві 25 липня, наразі перебуває в реанімаційному відділенні. Про це він сказав на брифінгу.

Він нагадав, що 25 липня близько опівночі у Києві 23-річний водій легкового автомобіля на великій швидкості збив двох нацгвардійців, які виконували службово-бойові завдання на блокпосту, та протаранив два автомобілі.

«Внаслідок ДТП один військовослужбовець загинув на місці, другий отримав тяжкі травми та нині перебуває в реанімаційному відділенні в одній із лікарень Києва», - повідомив Уршалович.

Нагадаємо, суд арештував винуватця смертельної ДТП на блокпосту, в результаті якої загинув нацгвардієць.

Як повідомлялося раніше, водій автомобіля «Volkswagen», рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, близько 00:05, здійснив наїзд на військовослужбовців НГУ, які несли службу на блокпосту.

Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший – госпіталізований до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Крім того, водій протаранив автомобіль, в якому перебував військовослужбовець. Він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу.

Шевченківським районним судом м. Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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