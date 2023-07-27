Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла за основу законопроект о возобновлении декларирования

У чиновников будет 3 месяца на подачу электронных деклараций, если проект поддержат во втором чтении.

Глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал о тенденциях к большей гибкости обменного курса

Способность Нацбанка обеспечивать курсовую устойчивость благодаря международной помощи заметно усилилась, и в дальнейшем ожидается переход к большей гибкости обменного курса.

Управлять Службой судебной охраны временно будет Павел Трясун

Высший совет правосудия возложил исполнение обязанностей председателя Службы судебной охраны на Павла Трясуна.

Верховная Рада приняла закон об отборе судей Конституционного Суда с участием международных экспертов

Парламент принял закон о новых правилах конкурса в Конституционный Суд Украины, в котором примут участие даже представители Венецианской комиссии.

МВФ согласовал подход, когда чиновникам не нужно декларировать недвижимость в аренде рыночной стоимостью менее 130 тысяч грн, - Анастасия Радина

Однако вопрос, как будут определять настоящую стоимость арендуемого объекта – еще нуждается в доработке, заявила Анастасия Радина.

  1. В Украине

Сбитый в Киеве на блокпосте нацгвардеец находится в реанимации

14:54, 27 июля 2023
Нацгвардеец в результате наезда автомобиля получил тяжелые травмы.
Сбитый в Киеве на блокпосте нацгвардеец находится в реанимации
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович сообщил, что нацгвардеец, сбитый на блокпоста в Киеве 25 июля, находится в реанимационном отделении. Об этом он сказал на брифинге.

Он напомнил, что 25 июля около полуночи в Киеве 23-летний водитель легкового автомобиля на большой скорости сбил двух нацгвардейцев, выполнявших служебно-боевые задания на блокпосте, и протаранил два автомобиля.

«В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте, второй получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимационном отделении в одной из больниц Киева», - сообщил Уршалович.

Напомним, суд арестовал виновника смертельного ДТП на блокпосту, в результате которого погиб нацгвардеец.

Как сообщалось ранее, водитель автомобиля «Volkswagen», двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, около 00:05, совершил наезд на военнослужащих НГУ, которые несли службу на блокпосту.

В результате ДТП один военный от полученных травм скончался. Другой – госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести. Кроме того, водитель протаранил автомобиль, в котором находился военнослужащий. Он получил легкие телесные повреждения, врачи оказали ему помощь.

Шевченковским районным судом г. Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Танасогло
    Тетяна Танасогло
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду