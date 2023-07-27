Сбитый в Киеве на блокпосте нацгвардеец находится в реанимации

Нацгвардеец в результате наезда автомобиля получил тяжелые травмы.

Заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович сообщил, что нацгвардеец, сбитый на блокпоста в Киеве 25 июля, находится в реанимационном отделении. Об этом он сказал на брифинге.

Он напомнил, что 25 июля около полуночи в Киеве 23-летний водитель легкового автомобиля на большой скорости сбил двух нацгвардейцев, выполнявших служебно-боевые задания на блокпосте, и протаранил два автомобиля.

«В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте, второй получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимационном отделении в одной из больниц Киева», - сообщил Уршалович.

Напомним, суд арестовал виновника смертельного ДТП на блокпосту, в результате которого погиб нацгвардеец.

Как сообщалось ранее, водитель автомобиля «Volkswagen», двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, около 00:05, совершил наезд на военнослужащих НГУ, которые несли службу на блокпосту.

В результате ДТП один военный от полученных травм скончался. Другой – госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести. Кроме того, водитель протаранил автомобиль, в котором находился военнослужащий. Он получил легкие телесные повреждения, врачи оказали ему помощь.

Шевченковским районным судом г. Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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