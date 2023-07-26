Суд арестовал виновника смертельного ДТП на блокпосту, в результате которого погиб нацгвардеец

Шевченковский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Сегодня, 26 июля, суд арестовал 23-летнего виновника ДТП в Киеве, в результате которого погиб нацгвардеец, – сообщает Киевская городская прокуратура.

По ходатайству Киевской городской прокуратуры взят под стражу на 2 месяца без права внесения залога водитель автомобиля «Volkswagen», который 25 июля 2023 года, совершил наезд на двух бойцов Национальной Гвардии Украины и протаранил еще две машины. В результате которой один военнослужащий погиб, а другой госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, водитель автомобиля «Volkswagen», двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, около 00:05, совершил наезд на военнослужащих НГУ, которые несли службу на блокпосту.

В результате ДТП один военный от полученных травм скончался. Другой – госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести. Кроме того, водитель протаранил автомобиль, в котором находился военнослужащий. Он получил легкие телесные повреждения, врачи оказали ему помощь.

Шевченковским районным судом г. Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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