Суд арештував винуватця смертельної ДТП на блокпосту, в результаті якої загинув нацгвардієць

Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Сьогодні, 26 липня, суд арештував 23-річного винуватця ДТП у Києві, в результаті якої загинув нацгвардієць, – повідомляє Київська міська прокуратура.

За клопотанням Київської міської прокуратури взято під варту на 2 місяці без права внесення застави водія автомобіля «Volkswagen», який 25 липня 2023 року, скоїв наїзд на двох бійців Національної Гвардії України та протаранив ще дві автівки. В результаті якої один військовослужбовець загинув, а іншого госпіталізовано у важкому стані.

Як повідомлялося раніше, водій автомобіля «Volkswagen», рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, близько 00:05, здійснив наїзд на військовослужбовців НГУ, які несли службу на блокпосту.

Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший – госпіталізований до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Крім того, водій протаранив автомобіль, в якому перебував військовослужбовець. Він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу.

Шевченківським районним судом м. Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.