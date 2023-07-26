Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Члени ВККС будуть дотримуватися гендерної рівності, а суддів планують призначати за стандартами меритократії

Уряд Великобританії «взяв шефство» над Вищою кваліфікаційною комісією суддів.

За якими правилами відбудеться новий конкурс до Конституційного Суду, - відома фінальна версія закону

Верховна Рада готується ухвалити закон про новий порядок відбору кандидатів на крісло судді Конституційного Суду з врахуванням рекомендацій Венеційської комісії.

Суддя КСУ зможе подати заяву про відставку лише за наявності стажу у КСУ не менше 7 років

Верховна Рада готується ухвалити закон, за яким суддя Конституційного Суду зможе подати заяву про відставку за наявності стажу на посаді судді КСУ щонайменше сім років.

ВККС затвердила кодовані результати 368 кандидатів на посади суддів місцевих судів

Дев’ять кандидатів на посади суддів допустили порушення під час кваліфікаційного іспиту – вони дискваліфіковані.

В «Слузі народу» очікують, що відновлять декларування посадовців до жовтня, - підсумки засідання фракції

Відновлення декларування чиновників обговорили на фракції «Слуги народу».

  1. В Україні

Суд арештував винуватця смертельної ДТП на блокпосту, в результаті якої загинув нацгвардієць

14:43, 26 липня 2023
Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Суд арештував винуватця смертельної ДТП на блокпосту, в результаті якої загинув нацгвардієць
Джерело фото: Київська міська прокуратура
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Сьогодні, 26 липня, суд арештував 23-річного винуватця ДТП у Києві, в результаті якої загинув нацгвардієць, – повідомляє Київська міська прокуратура.

За клопотанням Київської міської прокуратури взято під варту на 2 місяці без права внесення застави водія автомобіля «Volkswagen», який 25 липня 2023 року, скоїв наїзд на двох бійців Національної Гвардії України та протаранив ще дві автівки. В результаті якої один військовослужбовець загинув, а іншого госпіталізовано у важкому стані.

Як повідомлялося раніше, водій автомобіля «Volkswagen», рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, близько 00:05, здійснив наїзд на військовослужбовців НГУ, які несли службу на блокпосту.

Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший – госпіталізований до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Крім того, водій протаранив автомобіль, в якому перебував військовослужбовець. Він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу.

Шевченківським районним судом м. Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Хопта
    Сергій Хопта
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Оксана Струбіцька
    Оксана Струбіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Олена Первушина
    Олена Первушина
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Наталія Охотницька
    Наталія Охотницька
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Любомир Андрейчук
    Любомир Андрейчук
    суддя Господарського суду Закарпатської області