Суд ЄС виключив ексгенпрокурора України Віктора Пшонку і його сина зі санкційного списку

Ексгенпрокурор України Віктор Пшонка виграв справу у суді Європейського Союзу щодо санкційного списку.

Колишній генеральний прокурор України Віктор Пшонка, який втік до рф після втечі Віктора Януковича, виграв справу у суді Європейського Союзу щодо його включення санкційного списку, передає Bloomberg.

26 липня суд скасував рішення щодо Пшонки та його сина Артема, посилаючись на помилки в оцінці та сумніви в тому, що вони ґрунтувалися на достатньо «твердій фактичній основі».

Пшонка з сином вперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, які підлягали кримінальному переслідуванню в Україні за розкрадання українських державних коштів та їхнє незаконне переміщення за межі України.

У своєму рішенні суд ЄС зазначив, що незрозуміло, чи переконався блок у тому, що українська судова адміністрація дотримується права на захист у місцевих кримінальних провадженнях.

Пшонку звинуватили в корупції, зловживанні службовим становищем та розкраданні.

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