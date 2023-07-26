Суд ЕС исключил экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонку и его сына из санкционного списка

Экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка выиграл дело в суде Европейского Союза относительно санкционного списка.

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка, сбежавший в рф после бегства Виктора Януковича, выиграл дело в суде Европейского Союза по его включению в санкционный список, передает Bloomberg.

26 июля суд отменил решение о Пшонке и его сыне Артеме, ссылаясь на ошибки в оценке и сомнения в том, что они основывались на достаточно «твердой фактической основе».

Пшонка с сыном впервые попали под санкции ЕС в 2014 году как лица, подлежащие уголовному преследованию в Украине за хищение украинских государственных средств и их незаконное перемещение за пределы Украины.

В своем решении суд ЕС отметил, что непонятно, убедился ли блок в том, что украинская судебная администрация соблюдает право на защиту в местных уголовных производствах.

Пшонку обвинили в коррупции, злоупотреблении служебным положением и хищении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.