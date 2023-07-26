Задержан информатор рф, который готовил воздушные удары по железнодорожным мостам Николаева

Сторонник рашизма «сливал» спецслужбам рф последствия ракетных ударов и перемещения Сил обороны.

Источник фото: СБУ

Служба безопасности задержала информатора российских спецслужб, занимавшегося подготовкой серии воздушных ударов рф по стратегически важным транспортным артериям Николаевской области, – сообщают в СБУ.

Для выполнения вражеского задания злоумышленник пытался выявить ключевые железнодорожные мосты, которые задействованы для перемещения подразделений Сил обороны на южный фронт. Для этого выходил на местность и скрыто фиксировал маршруты движения эшелонов с военной техникой ВСУ. Собранные сведения он мессенджером переправлял российской спецслужбе в виде медиафайлов с привязкой к местности и ориентировочным количеством единиц вооружений украинских защитников.

Кроме того, мужчина передавал агрессору последствия ракетных ударов рф по гражданской инфраструктуре региона.

Сотрудники СБУ установили, что сторонник рашизма был активным пользователем прокремлевских телеграмм-каналов, где неоднократно оставлял собственные антиукраинские комментарии, из-за чего и попал в поле зрения российской спецслужбы, которая впоследствии дистанционно привлекла его к сотрудничеству.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас злоумышленник под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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