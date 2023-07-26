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  1. В Україні

Затримано інформатора рф, який готував повітряні удари по залізничних мостах Миколаєва

21:13, 26 липня 2023
Прихильник рашизму «зливав» спецслужбам рф наслідки ракетних ударів та переміщення Сил оборони.
Затримано інформатора рф, який готував повітряні удари по залізничних мостах Миколаєва
Джерело фото: СБУ
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Служба безпеки затримала інформатора російських спецслужб, займався підготовкою серії повітряних ударів рф по стратегічно важливих транспортних артеріях Миколаївської області, – повідомляють в СБУ.

Для виконання ворожого завдання зловмисник намагався виявити ключові залізничні мости, які задіяні для переміщення підрозділів Сил оборони на південний фронт. Для цього виходив на місцевість і приховано фіксував маршрути руху ешелонів з військовою технікою ЗСУ. Зібрані відомості він месенджером переправляв російській спецслужбі у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості та орієнтовною кількістю одиниць озброєнь українських захисників.

Крім того, чоловік передавав агресору наслідки ракетних ударів рф по цивільній інфраструктурі регіону.

Співробітники СБУ встановили, що прихильник рашизму був активним користувачем прокремлівських телеграм-каналів, де неодноразово залишав власні антиукраїнські коментарі, через що і потрапив у поле зору російської спецслужби, яка згодом дистанційно залучила його до співпраці.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисник під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми.

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