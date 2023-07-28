Кабмін провів засідання – які рішення ухвалили 28 липня

Установлено в закладах загальної середньої освіти тривалість 2023/2024 начального року.

Джерело фото: kmu.gov.ua

У п’ятницю, 28 липня, Кабінет Міністрів України провів засідання.

Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

– Схвалено проект Закону «Про забезпечення простежуваності водних біоресурсів та/або продукції, виробленої з водних біоресурсів». Законопроектом пропонується визначити основні правові, економічні та організаційні засади забезпечення простежуваності водних біоресурсів та продукції, виробленої з водних біоресурсів, які перебувають в обігу на території України, а також, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України та/або вивозяться з неї з метою забезпечення сталого управління водними біоресурсами, запобігання незаконному, непідзвітному та нерегульованому рибальству, сприяння збереженню, раціональному використанню і охороні водних біоресурсів, а також захисту прав та економічних інтересів субʼєктів господарювання.

– Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності у сфері простежуваності водних біоресурсів та/або продукції з них». Законопроектом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 107-3, якою встановити відповідальність у сфері простежуваності походження водних біоресурсів та/або продукції з них. Крім того, пропонується внести зміни до статей 221 та 255 КУпАП, якими передбачити повноваження суддів районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів на розгляд справ про адміністративні правопорушення, зокрема передбачених частиною третьою статті 107-3, а також повноваження посадових осіб органів рибоохорони на складення протоколів у справах про адміністративні правопорушення передбачені зазначеною статтею.

– Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури». Законопроект спрямований на спрощення процедури отримання постачальниками електронних комунікаційних послуг та/або мереж права на користування земельними ділянками для розгортання та експлуатації електронних комунікаційних мереж та/або інфраструктури для забезпечення покриття населення України звʼязком четвертого покоління та мобільним високошвидкісним Інтернетом. Проектом, серед іншого, передбачено запровадження механізму отримання земельних ділянок постачальниками електронних комунікаційних послуг та/або мереж на праві земельного сервітуту, а також розмежування об’єктів будівництва електронних комунікаційних мереж та тимчасових технічних засобів та/або споруд інфраструктури електронних комунікаційних мереж з метою прискорення процесу розгортання та експлуатації електронних комунікаційних мереж та/або інфраструктури.

– Внесено зміни до Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України. Змінами визначено повноваження Адміністрації щодо: планування та контролю здійснення заходів з посилення охорони державного кордону, суверенних прав України у виключній (морській) економічній зоні, подання Міністру внутрішніх справ пропозицій про залучення військових частин і підрозділів ЗСУ до здійснення зазначених заходів; організації планування участі органів Держприкордонслужби у прикритті державного кордону, відсічі збройній агресії проти України, ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту на державному кордоні України, міжнародного збройного конфлікту; прийняття участі у розробленні порядку передачі ділянок державного кордону, що охоронялися органами і підрозділами Держприкордонслужби, для їх прикриття військовими частинами і підрозділами ЗСУ, інших утворених відповідно до законів військових формувань; координації діяльності державних органів, що здійснюють різні види контролю під час перетинання державного кордону, пропуску до/з тимчасово окупованої території України або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон та в контрольних пунктах вʼїзду-виїзду.

– Внесено зміни до Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями. Передбачено, що частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними підприємствами установ виконання покарань, які залучають засуджених до праці, за результатами фінансово-господарської діяльності у другому півріччі 2023 року та у 2024 році, визначається у розмірі 35 відсотків за умови спрямування ними 45 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на капітальний ремонт, поточний ремонт, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів, технічне переоснащення та розвиток інфраструктури. Використання 45 відсотків чистого прибутку (доходу) підлягає щорічному державному фінансовому аудиту.

– Внесено зміни до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах. Спрощено порядок списання військового майна, закріпленого за військовими частинами Збройних Сил, а також удосконалено порядок використання запасних частин, інструментів, приладдя, вузлів та агрегатів зразків озброєння, військової техніки та їх складових частин. Зокрема, передбачено, що списання військового майна, закріпленого за військовими частинами, здійснюється, серед іншого, у разі розбирання (розділення) зразків озброєння, військової та спеціальної техніки під час дії правового режиму воєнного стану з метою використання їх складових для відновлення, модернізації зразків озброєння, військової та спеціальної техніки або їх виготовлення.

– Внесено зміни до Порядку розгляду заяв про визнання особою без громадянства, якими приведено норми Порядку у відповідність до положень ЗУ «Про безоплатну правничу допомогу», а саме слова «правова допомога», «центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги» в усіх відмінках замінити відповідно словами «правнича допомога», «центр з надання безоплатної правничої допомоги» у відповідних відмінках.

– Внесено зміни до переліку видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму Дія Сіті. Надано можливість компаніям, основні види діяльності яких передбачають проектування, виробництво безпілотних повітряних суден (літальних апаратів) та/або безпілотних водних (надводних, підводних) суден (апаратів) та/або безпілотних наземних транспортних засобів (апаратів, комплексів, платформ), комплектувальних виробів до зазначених суден, засобів (апаратів, комплексів, платформ), їх технічне обслуговування та ремонт, а також послуги з навчання керуванню такими суднами, засобами (апаратами, комплексами, платформами) (зокрема відпрацювання польотних та інших завдань, навичок маскування), аеро-, фото-, відеозйомка (аеророзвідка), мати можливість набути резидентство Дія Сіті.

– Затверджено Положення про деякі питання функціонування сервісу фіксації фактів заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок надзвичайних ситуацій, подій, збройної агресії Російської Федерації «ЕкоЗагроза»;Порядок фіксації фактів заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок надзвичайних ситуацій, подій, збройної агресії Російської Федерації; Порядок організації та проведення огляду (обстеження) місця заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок надзвичайних ситуацій, подій, збройної агресії Російської Федерації. Доручено Державній екологічній інспекції забезпечувати проведення огляду (обстеження) місця заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок надзвичайних ситуацій, подій, збройної агресії РФ з дотриманням необхідних заходів безпеки з метою збереження життя і здоров’я відповідальних працівників.

– Погоджено пропозицію Міністерства соціальної політики щодо реалізації за участю Всесвітньої продовольчої програми Організації Обʼєднаних Націй спільного проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Визначено механізм виплати додаткової грошової допомоги за рахунок коштів ВПП ООН одержувачам пенсій, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, у яких розмір пенсійної виплати становить менше ніж 3 000 гривень на місяць, та які не одержували з 01.03.2023 додаткових грошових виплат від міжнародних організацій відповідно до визначених та закріплених домовленостей стосовно реалізації програм (проектів) між Міністерством соціальної політики та відповідною міжнародною організацією (після заповнення форми на інформаційній платформі «Допомога»(edopomoga.gov.ua), та / або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови КМУ від 20.03.2022 N 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам». Розмір додаткової грошової допомоги визначається як різниця між 3000 грн та пенсійною виплатою, але не може бути меншим ніж 100 грн.

– Установлено в закладах загальної середньої освіти тривалість 2023/2024 начального року з 1 вересня 2023 до 28 червня 2024. Доручено обласним та Київській міській військовим адміністраціям за участю засновників закладів загальної середньої освіти забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.

– Внесено зміни до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Положення про Український інститут національної памʼяті та Положення про Міністерство культури та інформаційної політики України в частині визначення повноважень центральних органів виконавчої влади на виконання ЗУ «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності», ЗУ «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» та ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини» щодо незанесення до Державного реєстру нерухомих памʼяток України та вилучення з Державного реєстру нерухомих памʼяток України окремих обʼєктів культурної спадщини», а також з метою приведення у відповідність із ЗУ «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917- 1991 років».

– Внесено зміни до постанови КМУ від 02.12.2022 N 1349 «Про особливості реалізації експериментального проекту з організації управління чергами вантажних автомобілів перед міжнародними пунктами пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення за допомогою електронної системи «Електронна черга перетину кордону». Передбачено поширення дії електронної системи «Електронна черга перетину кордону» на автобуси, що виконують міжнародні пасажирські перевезення, та легкові автомобілі.

– Внесено зміни до Положення про основні вимоги до організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків. Передбачено, що у разі коли підприємець провадить торговельну діяльність, субʼєкт господарювання за наявності у нього можливостей за заявою такого підприємця укладає з ним договір оренди торговельного місця. Скасовано застарілу норму щодо сплати ринкового збору в разі, коли підприємець провадить торговельну діяльність 30 і більше днів на одному ринку. Визнано такою, що втратила чинність постанову КМУ від 05.03.2009 N 278 «Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних обʼєктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи».

– Внесено зміни до Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств. Вдосконалено процедури надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, зокрема, шляхом залучення до процесу надання грантів банків 50% і більше відсотків акцій яких належить державі в якості уповноважених банків й врегулювання питання технічних обмежень у подачі заявок на участь у програмі надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств через Портал Дія для акціонерних товариств та надання грантів для субʼєктів господарювання, які зареєстровані та провадять/планують провадити діяльність на деокупованих територіях.

– Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя і діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів. Доповнено Порядок нормами, відповідно до яких державне підприємство «Інформаційне агентство Ре-інформ», що належить до сфери управління Мінреінтеграції, є одержувачем бюджетних коштів за напрямами, визначеними у пункті 5 Порядку.

– Внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем вітчизняного виробництва. Уточнено види безпілотних систем, визначені Порядком, а також технічні вимоги на ці безпілотні системи.

– Внесено зміни до плану заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл, затвердженого розпорядженням КМУ від 04.08.2021 N 898. Визначено МОН одним із відповідальних виконавців за захід «Перегляд механізму раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу у разі нападу або ризику нападу на заклад освіти», а також передбачено, що порядок раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу у разі нападу або ризику нападу на заклад освіти затверджується спільним наказом МВС та МОН.

– Зупинено дію пункту 2 розпорядження КМУ від 20.12.2021 N 1802 «Про затвердження плану заходів з управління шахтними водами Кривбасу», яким передбачено щорічне інформування КМУ про стан виконання Плану заходів, на період воєнного стану та 60 днів після його припинення, оскільки виконання більшості заходів є неможливим через воєнні дії, обмеження доступу до обʼєктів та ділянок, на яких передбачено проведення робіт і заходів, а також через забруднення прилеглих територій вибухонебезпечними предметами.

– Внесено зміни у додатки до розпорядження КМУ від 25.09.2019 N 846 «Про визначення державної установи «Професійні закупівлі» централізованою закупівельною організацією» у частині заміни позицій «Держархбудінспекція» позицією «ДІАМ», «Морська адміністрація» позицією «Адміністрація судноплавства», «Укравтодор» позицією «Агентство відновлення» відповідно та виключення позицій «Укрінфрапроект» і «Мінрегіон» у звʼязку із перейменуванням окремих центральних органів виконавчої влади під час оптимізації їх діяльності.

– Доручено Державній службі з етнополітики та свободи совісті разом з Міністерством освіти і науки та за участю Інституту мовознавства імені О.О. Потебні Національної академії наук, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Меджлісу кримськотатарського народу забезпечити до 30.09.2024 розроблення проекту правопису кримськотатарської мови з використанням алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки, затвердженого постановою КМУ від 22.09.2021 N 993.

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