Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
651 суддя потребує поліпшення житлових умов, зокрема, внаслідок бойових дій

Покращення умов проживання потребують 174 працівника апаратів судів, 88 помічників суддів та 18 працівників ТУ ДСА.

Рада розширить перелік ухвал, які можна оскаржувати в адміністративному судочинстві

Парламент ухвалить закон, що дозволяє оскаржувати в адміністративному судочинстві певний вид ухвал, які зараз оскарженню не підлягають.

Наталія Алюшина про схвалення реформи оплати праці чиновників: Це запит суспільства та корпусу державних службовців

Раніше у Верховній Раді заявляли про те, що на реалізацію реформи оплати праці чиновників може не вистачити коштів, однак на прийнятті законопроекту 8222 наполягають міжнародні партнери – українські депутати сподіваються, що ці партнери допоможуть з фінансуванням.

Прокурори, поліцейські та інші публічні службовці повертатимуть до бюджету присуджену зарплату у разі скасування судових рішень

Верховна Рада встановить можливість повороту виконання судових рішень у справах про присудження виплати заробітної плати публічним службовцям і встановить, що працівник зобов’язаний повернути у повному обсязі стягнуті на його користь кошти протягом 30 днів з дня набрання сили рішенням суду про скасування рішення щодо стягнення зарплати.

Денис Маслов вважає, що загроза отримати 15 років позбавлення волі може зарадити боротьбі з корупцією в судовій владі

Голова Комітету Денис Маслов дотримується думки, що за рахунок підвищення верхньої межі санкції за корупцію і введення до Кримінального кодексу окремого розділу можна її побороти.

  1. В Україні

рф нанесла ракетний удар по Сумах: є загиблі та поранені, зруйновано заклад освіти, фото і відео

11:20, 30 липня 2023
Наразі відомо про двох загиблих і 20 постраждалих.
рф нанесла ракетний удар по Сумах: є загиблі та поранені, зруйновано заклад освіти, фото і відео
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Увечері суботи, 29 липня, російські терористи обстріляли заклад освіти у Сумах. Наразі відомо про двох загиблих і 20 постраждалих. Про це повідомили у Сумській міськраді.

У ДСНС розповіли, що ввечері 29 липня по одному із навчальних закладів м. Суми, росія цинічно нанесла ракетний удар. Значних руйнувань зазнала 4-х поверхова будівля.

«До місця події одразу прибули оперативно-рятувальні підрозділи обласного центру. Окрім проведення демонтажу пошкоджених будівельних конструкцій та проведення пошукових робіт, рятувальники здійснювали гасіння виявлених осередків горіння.

Вже 30 липня о 03:04 пожежу, що охопила значну площу вдалось ліквідувати»,  — йдеться у повідомленні.

На місці події працювало 42 чоловіка особового складу та 10 одиниць техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Аварійні роботи продовжуються.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Павлічек
    Вікторія Павлічек
    суддя Сумського окружного адміністративного суду