рф нанесла ракетний удар по Сумах: є загиблі та поранені, зруйновано заклад освіти, фото і відео

Наразі відомо про двох загиблих і 20 постраждалих.

Увечері суботи, 29 липня, російські терористи обстріляли заклад освіти у Сумах. Наразі відомо про двох загиблих і 20 постраждалих. Про це повідомили у Сумській міськраді.

У ДСНС розповіли, що ввечері 29 липня по одному із навчальних закладів м. Суми, росія цинічно нанесла ракетний удар. Значних руйнувань зазнала 4-х поверхова будівля.

«До місця події одразу прибули оперативно-рятувальні підрозділи обласного центру. Окрім проведення демонтажу пошкоджених будівельних конструкцій та проведення пошукових робіт, рятувальники здійснювали гасіння виявлених осередків горіння.

Вже 30 липня о 03:04 пожежу, що охопила значну площу вдалось ліквідувати», — йдеться у повідомленні.

На місці події працювало 42 чоловіка особового складу та 10 одиниць техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Аварійні роботи продовжуються.

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