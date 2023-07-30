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Рада расширит перечень определений, которые можно обжаловать в административном судопроизводстве

Парламент примет закон, позволяющий обжаловать в административном судопроизводстве определенный вид определений, которые сейчас не подлежат обжалованию.

Наталья Алюшина об одобрении реформы оплаты труда чиновников: Это запрос общества и корпуса государственных служащих

Ранее в Верховной Раде заявляли о том, что на реализацию реформы оплаты труда чиновников может не хватить средств, однако на принятии законопроекта 8222 настаивают международные партнеры – украинские депутаты надеются, что эти партнеры помогут с финансированием.

Прокуроры, полицейские и другие публичные служащие будут возвращать в бюджет присужденную зарплату в случае отмены судебных решений

Верховная Рада установит возможность поворота исполнения судебных решений по делам о присуждении выплаты заработной платы публичным служащим и установит, что работник обязан вернуть в полном объеме взысканные в его пользу средства в течение 30 дней со дня вступления в силу решения суда об отмене решения об удержании зарплаты.

Денис Маслов считает, что угроза получить 15 лет лишения свободы может помочь борьбе с коррупцией в судебной власти

Председатель Комитета Денис Маслов придерживается мнения, что за счет повышения верхнего предела санкции за коррупцию и введения в Уголовный кодекс отдельного раздела можно ее побороть.

Для чиновников упростят декларирование объектов недвижимости, зарплаты и валютных счетов за границей

Судьям, депутатам, госслужащим не нужно будет подавать данные относительно существенных изменений в имущественном состоянии, если речь идет об их официальном вознаграждении/зарплате, которая превышает 134 200 грн.

  1. В Украине

рф нанесла ракетный удар по Сумам: есть погибшие и раненые, разрушено учебное заведение, фото и видео

11:20, 30 июля 2023
Известно о двух погибших и 20 пострадавших.
рф нанесла ракетный удар по Сумам: есть погибшие и раненые, разрушено учебное заведение, фото и видео
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Вечером субботы, 29 июля, российские террористы обстреляли учебное заведение в Сумах. Пока известно о двух погибших и 20 пострадавших. Об этом сообщили в Сумском горсовете.

В ГСЧС рассказали, что вечером 29 июля по одному из учебных заведений г. Сумы, россия цинично нанесла ракетный удар. Значительные разрушения получили 4-х этажное здание.

«К месту происшествия сразу прибыли оперативно-спасательные подразделения областного центра. Кроме проведения демонтажа поврежденных строительных конструкций и проведения поисковых работ, спасатели осуществляли тушение обнаруженных очагов горения.

Уже 30 июля в 03:04 пожар, охвативший значительную площадь, удалось ликвидировать», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 42 человека личного состава и 10 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Аварийные работы продолжаются.

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