рф нанесла ракетный удар по Сумам: есть погибшие и раненые, разрушено учебное заведение, фото и видео

Известно о двух погибших и 20 пострадавших.

Вечером субботы, 29 июля, российские террористы обстреляли учебное заведение в Сумах. Пока известно о двух погибших и 20 пострадавших. Об этом сообщили в Сумском горсовете.

В ГСЧС рассказали, что вечером 29 июля по одному из учебных заведений г. Сумы, россия цинично нанесла ракетный удар. Значительные разрушения получили 4-х этажное здание.

«К месту происшествия сразу прибыли оперативно-спасательные подразделения областного центра. Кроме проведения демонтажа поврежденных строительных конструкций и проведения поисковых работ, спасатели осуществляли тушение обнаруженных очагов горения.

Уже 30 июля в 03:04 пожар, охвативший значительную площадь, удалось ликвидировать», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 42 человека личного состава и 10 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Аварийные работы продолжаются.

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