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  1. В Україні

АРМА розірвало договори управління активами мережі АЗС «Глуско»

17:36, 3 серпня 2023
Управитель систематично надавав недостовірну інформацію про доходи, які отримував від використання автозаправок та нафтобаз.
АРМА розірвало договори управління активами мережі АЗС «Глуско»
Фото: focus.ua
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Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що 3 серпня розірвало договори управління активами мережі АЗС «Глуско». Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У відомстві поінформували, що проведена перевірка підтвердила, що управитель систематично надавав недостовірні дані про доходи, які отримував від використання автозаправок та нафтобаз.

«По факту станом на липень управитель експлуатував 68 АЗС, тоді як звітував про дохід тільки з 27 комплексів. Але й ці доходи офіційно отримувались не від торгівлі пальним та іншими товарами, а від здачі нерухомості в оренду. Тобто управитель, виходячи з його звітів, працював лише як орендодавець.

У підсумку, за понад рік діяльності управителя державний бюджет отримав від управління десятками АЗС трохи більше 1,5 млн грн доходу.

Тому АРМА прийнято обгрунтоване та законне рішення про припинення в односторонньому порядку договорів управління майном та корпоративними правами «Глуско», - сказано у заяві.

3 серпня АРМА звернулося до Уряду у порядку статті 21-1 закону щодо термінового визначення управителя для активів з метою унеможливлення перебоїв у їх роботі та недопущення негативних наслідків від збоїв у функціонуванні.   

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