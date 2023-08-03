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  1. В Украине

АРМА расторгло договоры управления активами сети АЗС «Глуско»

17:36, 3 августа 2023
Управляющий систематически предоставлял недостоверную информацию о доходах, получаемых от использования автозаправок и нефтебаз.
АРМА расторгло договоры управления активами сети АЗС «Глуско»
Фото: focus.ua
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Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что 3 августа разорвало договоры управления активами сети АЗС «Глуско». Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В ведомстве проинформировали, что проведенная проверка подтвердила, что управляющий систематически предоставлял недостовернные данные о доходах, получаемых от использования автозаправок и нефтебаз.

«По факту на июль управляющий эксплуатировал 68 АЗС, тогда как отчитывался о доходе только из 27 комплексов. Но эти доходы официально получались не от торговли горючим и другими товарами, а от сдачи недвижимости в аренду. То есть управляющий, исходя из его отчетов, работал только как арендодатель.

В итоге за более чем год деятельности управляющего государственный бюджет получил от управления десятками АЗС чуть более 1,5 млн грн дохода.

Поэтому АРМА принято обоснованное и законное решение о прекращении в одностороннем порядке договоров управления имуществом и корпоративными правами «Глуско», - говорится в заявлении.

3 августа АРМА обратилась к Правительству в порядке статьи 21-1 закона о срочном определении управляющего для активов с целью предотвращения перебоев в их работе и недопущения негативных последствий от сбоев в функционировании.

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