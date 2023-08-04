Палюче сонце і сильний вітер: українцям розповіли, якою буде погода на вихідних

Україну чекає найближчими вихідними «сильна кусюча спека».

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Синоптикиня Наталка Діденко попередила українців про спеку до +40 градусів у вихідні дні. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

У ніч на суботу та в ніч на неділю температура повітря в Україні становитиме +20+25 градусів, найближчої ночі на заході +17+22 градуси.

«5 серпня впродовж дня температура повітря в Україні очікується +30+37 градусів.

6 серпня в більшості областей України +33+38, на півдні та сході, ймовірно, місцями до +38+40 градусів. У західних областях +24+29 градусів.

Переважатиме протягом уїк-енду суха сонячна погода, лише в західних областях - подекуди короткочасні грозові дощі, у неділю на заході можливі сильні зливи, швали та град», - написала вона.

Також вона зазначила, що завтра в західних областях, а в неділю в усій Україні передбачається сильний вітер.

«Погода буде, як в Єгипті - спека, палюче сонце і сильний вітер», - додала Діденко.

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