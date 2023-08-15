росія готує провокацію на Курській АЕС з евакуацією населення, — ЦНС

Евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, що складає лише 5% населення області.

Ворог готує провокацію на Курській атомній електростанції. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, в Курській області рф триває підготовка до евакуації місцевого населення з зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на АЕС.

Для цього місцева влада створила транспортний реєстр, який потрапив до рук членів Центру національного спротиву.

Евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, що складає лише 5% населення області. З цього можна зробити висновок, що рятуватимуть тільки «обраних».

Центр національного спротиву нагадує, що Сили оборони діють виключно на території України й не планують атак на атомні станції. Ця провокація необхідна самим росіянам, шоб відвернути увагу світу від захоплення Запорізької АЕС.

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