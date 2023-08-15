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  1. В Україні

росія готує провокацію на Курській АЕС з евакуацією населення, — ЦНС

17:17, 15 серпня 2023
Евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, що складає лише 5% населення області.
росія готує провокацію на Курській АЕС з евакуацією населення, — ЦНС

Ворог готує провокацію на Курській атомній електростанції. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, в Курській області рф триває підготовка до евакуації місцевого населення з зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на АЕС.

Для цього місцева влада створила транспортний реєстр, який потрапив до рук членів Центру національного спротиву.

Евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, що складає лише 5% населення області. З цього можна зробити висновок, що рятуватимуть тільки «обраних».

Центр національного спротиву нагадує, що Сили оборони діють виключно на території України й не планують атак на атомні станції. Ця провокація необхідна самим росіянам, шоб відвернути увагу світу від захоплення Запорізької АЕС.

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