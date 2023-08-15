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  1. В Украине

россия готовит провокацию на Курской АЭС с эвакуацией населения, — ЦНС

17:17, 15 августа 2023
Эвакуировать планируют от 21 до 57 тысяч человек, что составляет всего 5% населения области.
россия готовит провокацию на Курской АЭС с эвакуацией населения, — ЦНС

Враг готовит провокацию на Курской атомной электростанции. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, в Курской области рф продолжается подготовка к эвакуации местного населения из зоны возможного радиоактивного загрязнения на случай аварии на АЭС.

Для этого местные власти создали транспортный реестр, попавший в руки членов Центра национального сопротивления.

Эвакуировать планируют от 21 до 57 тысяч человек, что составляет всего 5% населения области. Из этого можно заключить, что будут спасать только «избранных».

Центр национального сопротивления напоминает, что Силы обороны действуют исключительно на территории Украины и не планируют атаки на атомные станции. Эта провокация необходима самим россиянам, чтобы отвлечь внимание мира от захвата Запорожской АЭС.

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