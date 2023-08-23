$6000 щоб не потрапити на фронт: на Тернопільщині депутату-військовому повідомили про підозру

За 6000 доларів підозрюваний разом зі спільником запропонував «вирішити питання» щодо невідправлення військовослужбовця у район проведення бойових дій.

На Тернопільщині депутату-військовому повідомили про підозру у зловживанні впливом. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За даними слідства, за 6000 доларів підозрюваний разом зі спільником запропонував «вирішити питання» щодо невідправлення військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки у район проведення бойових дій.

Той на «пропозицію» погодився, але звернувся до правоохоронців та надалі діяв під їх контролем», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали їх під час отримання коштів.

Раніше спільнику вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і правом внесення застави.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для іншого підозрюваного.

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