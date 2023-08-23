$6000 чтобы не попасть на фронт: в Тернопольской области депутату-военному сообщили о подозрении

В Тернопольской области депутату-военному сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
«По данным следствия, за 6000 долларов подозреваемый вместе с сообщником предложил «решить вопрос» о неотправлении военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки в район проведения боевых действий.
Тот на «предложение» согласился, но обратился к правоохранителям и действовал под их контролем», — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали их при получении средств.
Ранее сообщнику уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей и правом внесения залога.
Решается вопрос об избрании меры пресечения для другого подозреваемого.
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