$6000 чтобы не попасть на фронт: в Тернопольской области депутату-военному сообщили о подозрении

За 6000 долларов подозреваемый вместе с сообщником предложил «решить вопрос» о неотправлении военнослужащего в район проведения боевых действий.

В Тернопольской области депутату-военному сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«По данным следствия, за 6000 долларов подозреваемый вместе с сообщником предложил «решить вопрос» о неотправлении военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки в район проведения боевых действий.

Тот на «предложение» согласился, но обратился к правоохранителям и действовал под их контролем», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали их при получении средств.

Ранее сообщнику уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей и правом внесения залога.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для другого подозреваемого.

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