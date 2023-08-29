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Збували підроблені долари та зброю з боєприпасами: у Києві викрили групу осіб, фото

19:33, 29 серпня 2023
Реалізовували гроші та зброю зловмисники на території столиці.
Збували підроблені долари та зброю з боєприпасами: у Києві викрили групу осіб, фото
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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У Києві правоохоронні органи викрили та затримали п’ятьох осіб за фактами збуту підроблених грошей, незаконного зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Зловмисники на території столиці організували збут підроблених доларів США та вогнепальної зброї з боєприпасами до неї.

«У ході слідства правоохоронці провели оперативну закупку автоматичної зброї та підроблених американських доларів, після чого «на гарячому» затримали трьох учасників групи.

Надалі за результатами 16 санкціонованих обшуків були затримані ще двоє учасників групи», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що під час обшуків правоохоронці вилучили 15 000 доларів США номіналом 100 доларів з ознаками підробки, понад 25 кг речовини рослинного походження, зброю та боєприпаси.

Наразі п’ятьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України та чотирьом з них повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 263 КК України.

Вирішуються питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

 

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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