ВАКС конфіскував майно групи російських компаній «Волга-Дніпро»

Суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави Україна деяких активів компанії.

У вівторок, 29 серпня, Вищий антикорупційний суд повідомив, що задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України до компаній «Volga Dnepr Airlines (Ireland) Limited», «Volga-Dnepr Logistics B.V.», а також до Товариства з обмеженою відповідальністю «Волга-Дніпро-Москва», Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіакомпанія Волга-Дніпро». Про це йдеться у пресслужбі ВАКС.

Зазначається, що до компаній було застосувала санкцію, передбачену пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

«Суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави Україна активів у вигляді шести авіаційних двигунів для літаків АН-124-100 «Руслан», щодо яких відповідачі могли прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними», - сказано у повідомленні.

У ВАКС додали, що Апеляційна скарга може бути подана учасником справи та/або його представником до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду впродовж п’яти днів з дня його проголошення.

Раніше ми писали, що ВАКС конфіскував майно Міноборони Білорусі.

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