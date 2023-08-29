Органом для перевірки бізнесу під час війни стане оновлене Бюро економічних розслідувань, — Гетманцев

Данило Гетманцев уточнив, про який орган для перевірки бізнесу говорив Президент Зеленський.

Фото: УНІАН

Бюро економічної безпеки після перезапуску має стати органом, що займатиметься перевірками підприємницької діяльності на період воєнного стану. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

Таким чином Гетманцев прокоментував заяву Володимира Зеленського щодо єдиного органу, який займатиметься перевірками.

«Давайте ми повернемо мінімум, давайте ми з вами оберемо і зробимо зміни у законодавстві, що тільки один орган має перевіряти. Я знайду такий баланс між європейським законодавством і їх запитом, що потрібно перевіряти, і вами, щоб до вас всі не ходили», - сказав президент, звертаючись до підприємців.

«Власне, те, про що говорить президент, - це незавершена реформа БЕБ. Саме БЕБ мав стати тим органом, який мав би замінити собою всі органи, які здійснюють кримінальне переслідування в економічній сфері», - сказав Гетманцев.

За його словами, Верховна Рада понад два роки тому ухвалила якісний закон про БЕБ, помилкою була призначення очільником відомства колишнього податкового міліціонера Вадима Мельника.

«Орган було повністю сформовано з колишніх міліціонерів, і все найгірше, що було в податковій міліції, перейшло до БЕБ», - сказав нардеп.

На його думку, зміни в роботі БЕБ можливі після обрання нового керівника.

«Вважаю за необхідне провести відкритий конкурс на посаду керівника і надати керівнику право перезавантажити БЕБ. І тоді те, про що говорить президент, буде реалізовано», - резюмував Гетманцев.

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