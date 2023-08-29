Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Судова охорона повинна фіксувати громадян, які приходять в суди та вживати заходи для припинення неправомірних дій – ВРП

У Вищий раді правосуддя відреагували на випадки порушення порядку в судових засіданнях та приміщеннях судів.

ВП ВС: Вжиті суддею заходи забезпечення позову не повинні перешкоджати господарській діяльності підприємства

Велика Палата визнала, що до судді, яка не здійснила належної перевірки заяви про забезпечення позову, було правомірно застосоване дисциплінарне стягнення.

«Звільнено та призначено 4-х Генпрокурорів та 3-х Міністрів внутрішніх справ», - у Комітеті Ради відзвітували про досягнення за чотири роки

У Комітеті правоохоронної діяльності похвалилися досягненнями за 4 роки роботи: «звільнено та призначено 4-х Генеральних прокурорів та 3-х Міністрів внутрішніх справ України».

Суддя виправдав військовозобов’язаного, який не з’явився за повісткою, вказавши, що закони України є «авторськими творами»

Юридична спільнота обговорює виправдувальний вирок судді Зіньківського райсуду Полтавської області стосовно чоловіка, який ухилявся від явки до військкомату – суддя вказав, що закони, які регулюють призов, «є офертами від суб`єкта, що надає послуги з державного управління», а ТЦК не мають відповідних повноважень.

У парламенті з’явилося вісім проектів постанов про скасування голосування за закон Руслана Стефанчука про правотворчу діяльність

Голосування за закон про правотворчу діяльність пропонують скасувати – з’явилося вісім проектів постанов.

  1. В Україні

Органом для перевірки бізнесу під час війни стане оновлене Бюро економічних розслідувань, — Гетманцев

19:21, 29 серпня 2023
Данило Гетманцев уточнив, про який орган для перевірки бізнесу говорив Президент Зеленський.
Органом для перевірки бізнесу під час війни стане оновлене Бюро економічних розслідувань, — Гетманцев
Фото: УНІАН
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Бюро економічної безпеки після перезапуску має стати органом, що займатиметься перевірками підприємницької діяльності на період воєнного стану. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

Таким чином Гетманцев прокоментував заяву Володимира Зеленського щодо єдиного органу, який займатиметься перевірками.

«Давайте ми повернемо мінімум, давайте ми з вами оберемо і зробимо зміни у законодавстві, що тільки один орган має перевіряти. Я знайду такий баланс між європейським законодавством і їх запитом, що потрібно перевіряти, і вами, щоб до вас всі не ходили», - сказав президент, звертаючись до підприємців.

«Власне, те, про що говорить президент, - це незавершена реформа БЕБ. Саме БЕБ мав стати тим органом, який мав би замінити собою всі органи, які здійснюють кримінальне переслідування в економічній сфері», - сказав Гетманцев.

За його словами, Верховна Рада понад два роки тому ухвалила якісний закон про БЕБ, помилкою була призначення очільником відомства колишнього податкового міліціонера Вадима Мельника.

«Орган було повністю сформовано з колишніх міліціонерів, і все найгірше, що було в податковій міліції, перейшло до БЕБ», - сказав нардеп.

На його думку, зміни в роботі БЕБ можливі після обрання нового керівника.

«Вважаю за необхідне провести відкритий конкурс на посаду керівника і надати керівнику право перезавантажити БЕБ. І тоді те, про що говорить президент, буде реалізовано», - резюмував Гетманцев.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва