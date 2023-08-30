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В історії України ще не було такого рівня протидії корупції як зараз, – Костін

08:03, 30 серпня 2023
Офіс Генпрокурора відзвітував про безпрецедентну боротьбу з корупцією у 2023 році.
В історії України ще не було такого рівня протидії корупції як зараз, – Костін
Джерело фото: Офіс Генпрокурора
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Офіс Генерального прокурора 29 серпня повідомив про безпрецедентний рівень протидії корупції в Україні.

«Я вважаю, що в історії України ще не було такого рівня протидії корупційним правопорушенням. І за це хочу подякувати всім інституціям, які були долучені до цієї боротьби. Хотів би, щоб ми посилили цей напрям, зокрема, у військовій сфері», – зазначив Генеральний прокурор Андрій Костін під час наради з керівниками СБУ, ДБР, МВС, Національної поліції, НАБУ тощо.

Втім, Генпрокурор закликав «силовиків» не зупинятися на досягненнях та «посилити протидію корупції у всіх її проявах».

Особливу увагу, як зазначив Андрій Костін, слід приділити незаконному використанню бюджетних коштів, які спрямовані на потреби оборони, а також на відновлення територій після бойових дій.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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