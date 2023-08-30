В истории Украины еще не было такого уровня противодействия коррупции как сейчас, – Костин

Офис Генпрокурора отчитался в беспрецедентной борьбе с коррупцией в 2023 году.

Источник фото: Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора 29 августа сообщил о беспрецедентном уровне противодействия коррупции в Украине.

«Я считаю, что в истории Украины еще не было такого уровня противодействия коррупционным правонарушениям. И за это хочу поблагодарить все институции, которые были вовлечены в эту борьбу. Хотел бы, чтобы мы усилили это направление, в частности, в военной сфере», – отметил Генеральный прокурор Андрей Костин во время совещания с руководителями СБУ, ГБР, МВД, Национальной полиции, НАБУ и т. д.

Впрочем, Генпрокурор призвал силовиков не останавливаться на достижениях и «усилить противодействие коррупции во всех ее проявлениях».

Особое внимание, как отметил Андрей Костин, следует уделить незаконному использованию бюджетных средств, направленных на нужды обороны, а также восстановление территорий после боевых действий.

Автор: Вячеслав Хрипун

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