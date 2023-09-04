У школах можуть запровадити довготривалі канікули: від чого це залежатиме

Якщо будуть перебої з електроенергією, кожна школа вирішить, чи запроваджувати великі канікули.

В українських школах можуть запровадити довготривалі канікули. Усе залежить від ситуації в енергетиці та можливих блекаутів. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків в ефірі телемарафону.

Сташків пояснив, що МОН визначає тільки початок і кінець навчального року. За його словами, керівництво школи відповідає за безпосередню організацію освітнього процесу.

«Якщо виникне потреба в організації великих канікул у зв'язку з тим, що будуть перебої з електроенергією, в кожній школі чи в кожному регіоні буде прийнято відповідне рішення і будуть організовані такі великі канікули», – зауважив заступник міністра.

Але це значно залежатиме від безпекової ситуації та ситуації із постачанням електроенергії, яка буде взимку, додав він.

Раніше Кличко повідомив, скільки шкіл розпочали роботу у Києві 1 вересня.

Також відомо, що українські школярі за кордоном будуть навчатися за спеціальною програмою.

Додамо, що у Львові учнів вчать керувати дронами.

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