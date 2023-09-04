В школах могут ввести длительные каникулы: от чего это будет зависеть

В украинских школах могут ввести длительные каникулы. Все зависит от ситуации в энергетике и возможных блекаутах. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив в эфире телемарафона.
Сташкив объяснил, что МОН определяет только начало и конец учебного года. По его словам, руководство школы отвечает за непосредственную организацию образовательного процесса.
«Если возникнет необходимость организации больших каникул в связи с тем, что будут перебои с электроэнергией, в каждой школе или в каждом регионе будет принято соответствующее решение и будут организованы такие большие каникулы», – отметил замминистра.
Но это будет значительно зависеть от ситуации безопасности и поставок электроэнергии, которая будет зимой, добавил он.
Ранее Кличко сообщил, сколько школ приступили к работе в Киеве 1 сентября.
Также известно, что украинские школьники за границей будут учиться по специальной программе.
Добавим, что во Львове учащихся учат управлять дронами.
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