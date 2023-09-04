Деякі монети та банкноти вийдуть з обігу 1 жовтня: адреси для обміну

В українців залишився місяць, щоб обміняти монети та банкноти старих зразків.

Колаж: sud.ua

Із 1 жовтня 2023 року в обігу більше не буде низки банкнот та копійок. Йдеться про гроші старих зразків до 2003 року. Про це повідомляє Нацбанк.

Будуть вилучені розмінні копійки номіналом:

1, 2, 5, 25 копійок.

Також перестануть приймати банкноти номіналом:

1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 грн зразків до 2003 року всіх років випуску.

Обміняти гроші українці можуть до 30 вересня цього року. Якщо цього не зробити, то це надалі стане неможливо.

Здійснити обмін таких купюр можна:

1) в Національному банку України:

Київ, Контрактова пл., 2А;

Дніпро, вул. Воскресенська, 13;

Львів, вул. Коперника, 4;

Одеса, вул. Рішельєвська, 8;

Харків, Театральна пл., 1;

Хмельницький, вул. Володимирська, 91.

2) в уповноважених банках:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

Дізнатися інформацію, у яких відділеннях та філіях можливий обмін, можна на офіційних порталах вищевказаних фінустанов.

Здійснення обміну розмінних монет та банкнот на інші монети й банкноти всіх номіналів відбуватиметься без стягнення додаткової плати.

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