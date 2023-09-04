На які судові рішення не поширюватиметься Гаазька Конвенція

Завданням Конвенції — створення глобального механізму уніфікованих правил для визнання та виконання іноземних судових рішень.

Як повідомлялося, 1 вересня в Україні набула чинності Гаазька Конвенція про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах.

Ця Конвенція є універсальним багатостороннім документом, що закріплює для держав, які стануть її Сторонами, загальні правила, за яких гарантується взаємне визнання і виконання судових рішень у цивільних або комерційних справах, пише Мін’юст.

Конвенція застосовується до вирішення питань про взаємне визнання та виконання судових рішень у цивільних або комерційних справах у відносинах між її державами-Сторонами.

Згідно зі статтею 2 зі сфери дії Конвенції виключаються рішення у справах про статус та правоздатність фізичних осіб, про стягнення аліментів, щодо інших питань сімейного права, спадкування, неплатоспроможності і деяких інших категорій справ.

Завданням Конвенції є створення глобального механізму уніфікованих правил для визнання та виконання іноземних судових рішень.

Сторонами Конвенції є Україна та Європейський Союз, який прийняв Конвенцію у серпні 2022 року від імені всіх його членів, окрім Данії.

Разом із Конвенцією про угоди про вибір суду 2005 року ця Конвенція сприятиме доступу до правосуддя для учасників ринку, створить для них визначеність, передбачуваність, зменшення витрат, часу та ризиків під час здійснення підприємницької діяльності.

Конвенція є підсумком інтенсивної роботи протягом 2016-2019 років утвореної з цією метою Спеціальної комісії, чому передували майже два десятиріччя пошуку оптимальних шляхів розробки взаємоприйнятного міжнародного інструменту щодо визнання і виконання іноземних судових рішень.

Текст Конвенції про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах було прийнято 02 липня 2019 року під час 22-ї Дипломатичної сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права, участь у якій брала делегація України.

Конвенція була підписана від імені України 4 березня 2020 року на підставі Розпорядження Президента України від 03.03.2020 р. №171/2020-рп.

Україна стала другою державою, яка підписала Конвенцію (після Уругваю). Зазначена Конвенція була ратифікована законом № 2342-IX від 01.07.2022.

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