На какие судебные решения не будет распространяться Гаагская Конвенция

Задача Конвенции — создание глобального механизма унифицированных правил для признания и выполнения иностранных судебных решений.

Как сообщалось, 1 сентября в Украине вступила в силу Гаагская Конвенция о признании и исполнении иностранных судебных решений по гражданским или коммерческим делам.

Эта Конвенция является универсальным многосторонним документом, закрепляющим для государств, которые станут ее Сторонами, общие правила, по которым гарантируется взаимное признание и исполнение судебных решений по гражданским или коммерческим делам, пишет Минюст.

Конвенция применяется к решениям вопросов о взаимном признании и исполнении судебных решений по гражданским или коммерческим делам в отношениях между ее государствами-сторонами.

Согласно статье 2 из сферы действия Конвенции исключаются решения по делам о статусе и правоспособности физических лиц, о взыскании алиментов, по другим вопросам семейного права, наследования, неплатежеспособности и некоторых других категорий дел.

Задача Конвенции - создание глобального механизма унифицированных правил для признания и выполнения иностранных судебных решений.

Сторонами Конвенции являются Украина и Европейский Союз, принявший Конвенцию в августе 2022 года от имени всех его членов, кроме Дании.

Наряду с Конвенцией о соглашениях о выборе суда 2005 года, эта Конвенция будет способствовать доступу к правосудию для участников рынка, создаст для них определенность, предсказуемость, уменьшение затрат, времени и рисков при осуществлении предпринимательской деятельности.

Конвенция является итогом интенсивной работы в течение 2016-2019 годов созданной с этой целью Специальной комиссии, чему предшествовали почти два десятилетия поиск оптимальных путей разработки взаимоприемлемого международного инструмента по признанию и исполнению иностранных судебных решений.

Текст Конвенции о признании и исполнении иностранных судебных решений по гражданским или коммерческим делам был принят 02 июля 2019 г. во время 22-й Дипломатической сессии Гаагской конференции по международному частному праву, участие в которой принимала делегация Украины.

Конвенция была подписана от имени Украины 4 марта 2020 г. на основании Распоряжения Президента Украины от 03.03.2020 г. №171/2020-рп.

Украина стала вторым государством, подписавшим Конвенцию (после Уругвая). Указанная Конвенция была ратифицирована законом №2342-IX от 01.07.2022.

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