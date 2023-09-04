В Украине обновили стандарты использования некоторых антибиотиков: что нужно знать

Изменение требований к применению антибиотиков касается цефтриаксона и левофлоксацина.

Министерство здравоохранения обновило стандарт о применении антибиотиков. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Так, новые стандарты потребления антибиотиков созданы для рационального и эффективного применения медицинских препаратов.

Изменение требований к применению антибиотиков касается цефтриаксона и левофлоксацина. Теперь эти препараты перенесли в антибиотики группы резерва. Нововведение запрещает использовать их как средства первого выбора, а тем более эмпирически или в профилактических целях, когда возбудитель не установлен.

Теперь врач обязан проводить процедуры преавторизации (письменное обоснование и согласование с клиническим фармацевтом) для назначения этих антибиотиков.

«Лучшее обоснование для преавторизации - это результаты микробиологического исследования», - говорят в ЦОС.

Еще одно важное изменение касается принципа выбора антибиотика в соответствии с результатами бактериологического исследования. Теперь врачи смогут быстрее определять лекарственное средство. Например, если возбудитель чувствителен к нескольким антибиотикам, то должен назначаться антибиотик с меньшим риском развития АМР (антибиотикорезистентности).

Кроме того, Минздрав позволил при необходимости вводить антибиотики внутримышечно.

Также, по новым изменениям в стандарт, с 2024 года специалисты центров контроля профилактики болезней должны посещать больницы для проведения оценки по четырем индикаторам качества.

«Благодаря этим индикаторам будет охарактеризована корректность выбора и использования антибиотиков, что позволит нам и больницам понять уровень соблюдения стандарта и разработать шаги по усовершенствованию», — говорится в сообщении.

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