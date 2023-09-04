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В Україні оновили стандарти використання деяких антибіотиків: що слід знати

22:40, 4 вересня 2023
Зміна вимог до використання антибіотиків стосується цефтриаксону та левофлоксацину.
В Україні оновили стандарти використання деяких антибіотиків: що слід знати
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Міністерство охорони здоров’я оновило стандарт про застосування антибіотиків. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Так, нові стандарти споживання антибіотиків створено для раціонального та ефективного застосування медичних препаратів.

Зміна вимог до використання антибіотиків стосується цефтриаксону та левофлоксацину. Тепер ці препарати перенесли до антибіотиків групи резерву. Нововведення забороняє використовувати їх як засоби першого вибору, а тим більше емпірично або з профілактичною метою, коли збудник не встановлено.

Тепер лікар зобов’язаний проводити процедури преавторизації (письмове обґрунтування та погодження з клінічним фармацевтом) для призначення цих антибіотиків.

«Найкраще обґрунтування для преавторизації — це результати мікробіологічного дослідження», — кажуть у ЦГЗ.

Ще одна важлива зміна стосується принципу вибору антибіотика відповідно до результатів бактеріологічного дослідження. Тепер лікарі зможуть швидше визначати лікарський засіб. Наприклад, якщо збудник чутливий до кількох антибіотиків, то має призначатися антибіотик із меншим ризиком розвитку АМР (антибіотикорезистентності).

Крім цього, МОЗ дозволило за необхідності вводити антибіотики внутрішньом'язово.

Також, за новими змінами до стандарту, з 2024 року фахівці центрів контролю профілактики хвороб мають відвідувати лікарні для проведення оцінки за чотирма індикаторами якості.

«Завдяки цим індикаторам буде охарактеризовано коректність вибору та використання антибіотиків, що дозволить нам та лікарням зрозуміти рівень дотримання стандарту та розробити кроки до вдосконалення», — йдеться у повідомлені.

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