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Некоторые монеты и банкноты выйдут из обращения 1 октября: адреса для обмена

23:01, 4 сентября 2023
У украинцев остался месяц, чтобы обменять монеты и банкноты старых образцов.
Некоторые монеты и банкноты выйдут из обращения 1 октября: адреса для обмена
Коллаж: sud.ua
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С 1 октября 2023 г. в обращении больше не будет ряда банкнот и копеек. Речь идет о деньгах старых образцов до 2003 года. Об этом сообщает Нацбанк.

Будут изъяты разменные копейки номиналом:

  • 1, 2, 5, 25 копеек.

Также перестанут принимать банкноты номиналом:

  • 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн образцов до 2003 года всех годов выпуска.

Обменять деньги украинцы могут до 30 сентября этого года. Если этого не сделать, то это будет невозможно.

Совершить обмен таких купюр можно:

1) в Национальном банке Украины:

  • Киев, Контрактовая пл., 2А;
  • Днепр, ул. Воскресенская, 13;
  • Львов, ул. Коперника, 4;
  • Одесса, ул. Ришельевская, 8;
  • Харьков, Театральная пл., 1;
  • Хмельницкий, ул. Владимирская, 91.

2) в уполномоченных банках:

  • Ощадбанк;
  • ПриватБанк;
  • Райффайзен Банк;
  • ПУМБ.

Узнать информацию, в каких отделениях и филиалах возможен обмен, можно на официальных порталах вышеуказанных банков.

Осуществление обмена разменных монет и банкнот на другие монеты и банкноты всех номиналов будет происходить без взимания дополнительной платы.

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