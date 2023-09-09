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  1. В Україні

Як уникнути голосування на «виборах» на ТОТ України: пояснення

15:41, 9 вересня 2023
Декларації кремля щодо «захисту прав російських громадян» та їхнього вибору на користь росії – міф.
Як уникнути голосування на «виборах» на ТОТ України: пояснення
Джерело фото: Центр національного спротиву
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Самопроголошені губернатори Херсонської та Запорізької областей, а також лідери терористичних угрупувань днр/лнр стали лідерами списків кандидатів від «єдиної росії», – повідомляє портал SPRAVDI.

Спроби російських окупантів отримати легітимізацію на тимчасово анексованих територіях не отримали визнання міжнародною спільнотою. Всі декларації кремля щодо «захисту прав російських громадян» та їхнього вибору на користь росії є лише міфом і частиною кремлівської пропаганди.

Для уникнення участі в псевдовиборах Центральна виборча комісія рекомендує громадянам перебувати вдома або змінити місце перебування, щоб уникнути голосування. Проте, щоб не надавати організаторам жодних ознак вашої присутності, важливо залишатися в недоступних місцях та уникати громадських місць, таких як вокзали, торговельні площі, ринки та інші, оскільки саме там організатори намагатимуться змусити якнайбільше людей проголосувати.

Не слід погоджуватися допомагати у організації або проведенні цих «виборів», працювати в виборчій комісії, агітувати за участь в них або надавати матеріальну чи логістичну підтримку. Згідно з законодавством України, колишнім колаборантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зазначається, що сам акт «голосування» не є кримінальним правопорушенням, оскільки його результати не визнаються жодною цивілізованою державою.

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