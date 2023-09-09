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Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

Верховний Суд уточнив правову позицію стосовно ознак рішення субʼєкта владних повноважень для віднесення його до виду регуляторних актів

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Нацагентство з акредитації розмістилося у старовинній садибі Києва, оренда якого на ринку коштує півмільйона грн, - ЗМІ

У розпал війни Нацагентство з акредитації розмістилося у старовинній садибі, поряд зі старим ботанічним садом, Посольством Грузії та Володимирським собором – це приміщення на ринку нерухомості пропонували за 500 тисяч грн на місяць під резиденцію чи посольство.

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  1. В Україні

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Львова

13:08, 9 вересня 2023
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон з неоголошеним візитом прибув до Львова.
Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Львова
Джерело фото: Telegram / Андрій Садовий
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У суботу, 9 вересня, до Львова прибув колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Вітаємо великого друга України Бориса Джонсона у Львові», – написав мер міста.

Про подальше плани візиту поки невідомо.

Джерело фото: Telegram / Андрій Садовий

Нагадаємо, 8 вересня Борис Джонсон приїхав до Києва на щорічний форум Ялтинська європейська стратегія.

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