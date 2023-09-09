Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Львова

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон з неоголошеним візитом прибув до Львова.

Джерело фото: Telegram / Андрій Садовий

У суботу, 9 вересня, до Львова прибув колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Вітаємо великого друга України Бориса Джонсона у Львові», – написав мер міста.

Про подальше плани візиту поки невідомо.

Джерело фото: Telegram / Андрій Садовий

Нагадаємо, 8 вересня Борис Джонсон приїхав до Києва на щорічний форум Ялтинська європейська стратегія.

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