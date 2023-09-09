Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл во Львов

В субботу, 9 сентября, во Львов прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, – сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
«Приветствуем большого друга Украины Бориса Джонсона во Львове», – написал мэр города.
О дальнейших планах визита пока неизвестно.
Источник фото: Telegram / Андрей Садовый
Напомним, 8 сентября Борис Джонсон приехал в Киев на ежегодный форум Ялтинская европейская стратегия.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.