Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл во Львов

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с необъявленным визитом прибыл во Львов.

Источник фото: Telegram / Андрей Садовый

В субботу, 9 сентября, во Львов прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, – сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

«Приветствуем большого друга Украины Бориса Джонсона во Львове», – написал мэр города.

О дальнейших планах визита пока неизвестно.

Источник фото: Telegram / Андрей Садовый

Напомним, 8 сентября Борис Джонсон приехал в Киев на ежегодный форум Ялтинская европейская стратегия.

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