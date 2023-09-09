Молдова передала Украине оборудование для электроснабжения на $67 тысяч

Молдавские спасатели доставили в Украину очередную партию гуманитарной помощи.

Источник фото: NewsMaker

В субботу, 9 сентября, Молдова отправила еще одну партию гуманитарной помощи в Украину на общую сумму 1,2 миллионов леев (67 тысяч долларов США), включающую необходимое оборудование для облегчения электроснабжения на территории Украины, – сообщает NewsMaker.

Помощь оказали RED Nord и госпредприятие Moldelectrica.

Среди оборудования, которое молдавские спасатели доставили в город Хмельницкий, есть кабели, осветительные приборы, силовые трансформаторы, зажимы, изоляторы и другое оборудование, необходимое для стабильного электроснабжения Украины.

Решение предоставить эту помощь Украине было принято правительством Молдовы 10 мая, и это уже не первая партия гуманитарной помощи, которую Молдова направила Украине.

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