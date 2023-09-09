На юге Крыма шумно: местные сообщают о взрывах

Утром в субботу, 9 сентября, во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы, – сообщают местные Telegram-каналы.
Жители оккупированного россиянами полуострова заявляют, что два мощных взрыва прогремели в районе города Старый Крым, что на юге полуострова.
Почти через полчаса местные жители снова сообщили о двух мощных взрывах.
Однако российские оккупанты не сообщали об уничтожении боеприпасов в этом районе, поэтому причины взрывов пока неизвестны.
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