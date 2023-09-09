На юге Крыма шумно: местные сообщают о взрывах

Жители Крыма сообщают о четырех взрывах на юге Крыма.

Источник фото: EPA

Утром в субботу, 9 сентября, во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы, – сообщают местные Telegram-каналы.

Жители оккупированного россиянами полуострова заявляют, что два мощных взрыва прогремели в районе города Старый Крым, что на юге полуострова.

Почти через полчаса местные жители снова сообщили о двух мощных взрывах.

Однако российские оккупанты не сообщали об уничтожении боеприпасов в этом районе, поэтому причины взрывов пока неизвестны.

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