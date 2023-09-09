В США рекомендуют выдвинуть обвинения против действующего сенатора из-за попыток Трампа изменить результат выборов

Большое жюри в штате Джорджия предлагают выдвинуть обвинения против действующего и двух экс-сенаторов- республиканцев.

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Большое жюри в штате Джорджия рекомендует выдвинуть уголовные обвинения против одного действующего и двух бывших сенаторов, которые якобы причастны к попытке бывшего Президента США Дональда Трампа изменить результаты выборов 2020 года, – сообщает Reuters.

Согласно решению большого жюри, обвинение будет выдвинуто против нынешнего сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма, а также бывших сенаторов-республиканцев Келли Лоффлера и Дэвида Пердью.

Линдси Грэм утверждает, что не нарушал закон и выполнял свои обязанности, надзирая за деятельностью юридического комитета Сената. В этом контексте он пригласил чиновников в штате Джорджия провести проверку голосов, которые были отданы дистанционно, после того, как Трамп проиграл в этом штате.

«Нельзя наказывать сенаторов за то, что они делают свою работу. Если бы на следующих выборах возникли вопросы, я бы сделал то же самое», – сказал Грэм.

Келли Лоффлер и Дэвид Пердью, которые также являются сторонниками Трампа, не отреагировали на эту новость.

Кроме того, жюри рекомендует выдвинуть обвинения бывшему советнику по национальной безопасности Дональда Трампа Майклу Флинну, советнику Борису Эпштейну и адвокатам Лину Вуд и Клети Митчелл.

Эти шесть человек стали частью списка 39 человек, которых специальное большое жюри рекомендовало обвинить в своем отчете от 15 декабря.

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