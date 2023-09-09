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  1. У світі

У США рекомендують висунути обвинувачення проти чинного сенатора через спроби Трампа змінити результат виборів

13:41, 9 вересня 2023
Велике журі в штаті Джорджія пропонують висунути обвинувачення проти чинного та двох екссенаторів- республіканців.
У США рекомендують висунути обвинувачення проти чинного сенатора через спроби Трампа змінити результат виборів
Джерело фото: radiosvoboda
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Велике журі в штаті Джорджія рекомендує висунути кримінальні обвинувачення проти одного чинного та двох колишніх сенаторів, які нібито причетні до спроби колишнього Президента США Дональда Трампа змінити результати виборів 2020 року, – повідомляє Reuters.

Згідно з рішенням великого журі, обвинувачення буде висунуто проти теперішнього сенатора від Республіканської партії Ліндсі Грема, а також колишніх сенаторів-республіканців Келлі Лоффлера та Девіда Пердью.

Ліндсі Грем стверджує, що не порушував закон і виконував свої обов'язки, наглядаючи за діяльністю юридичного комітету Сенату. У цьому контексті він запросив посадовців в штаті Джорджія провести перевірку голосів, які були віддані дистанційно, після того, як Трамп програв у цьому штаті.

«Не можна карати сенаторів за те, що вони роблять свою роботу. Якби на наступних виборах виникли питання, я би зробив те саме», – сказав Грем.

Келлі Лоффлер і Девід Пердью, які також є прибічниками Трампа, не відреагували на цю новину.

Крім того, журі рекомендує висунути обвинувачення колишньому раднику з національної безпеки Дональда Трампа Майклу Флінну, раднику Борису Епштейну та адвокатам Ліну Вуд і Клеті Мітчелл.

Ці шестеро осіб стали частиною списку 39 осіб, яких спеціальне велике журі рекомендувало обвинувачити в своєму звіті від 15 грудня.

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