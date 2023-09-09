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Уряд доручив порушити дисциплінарне провадження стосовно Голови Національної комісії зі стандартів державної мови Володимира Мозгунова та членів Комісії.

Міністр фінансів Марченко заявив, що зміцнення гривні – це мінус, і курс на 2024 рік буде 41,4 грн за долар

Сергій Марченко заявив, що Мінфін турбує укрпілення гривні, і стосовно цього постійно йдуть розмови з МВФ.

У Верховній Раді пропонують запровадити обов’язкову участь прокурора в адмінсправах про нетверезе водіння

На думку автора законопроекту, оскільки судова практика стосовно п’яного водіння в Україні є досить розповсюдженою, потенційна кількість звернень до ЄСПЛ може бути досить значною, що, в свою чергу, негативно вплине як на бюджет, так і на міжнародну репутацію.

Система військової юстиції має включати військову поліцію, військову прокуратуру, військові суди і військову адвокатуру, – начальник ГУ військової юстиції Міноборони

Ми пропонували зосередити розгляд військових справ у судах, які наближені до зони ведення бойових дій, – начальник Головного управління військової юстиції Міноборони Олексій Муравйов.

Банки будуть ретельніше перевіряти фінансові операції українців і аналізувати їх фінансові можливості

Банк у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка була заявлена клієнтом, зобов’язаний протягом 10 днів проаналізувати його фінансові можливості здійснювати відповідні фінансові операції та за потреби з’ясувати причини перевищення.

  1. В Україні

На півдні Криму гучно: місцеві повідомляють про вибухи

14:20, 9 вересня 2023
Жителі Криму повідомляють про чотири вибухи на півдні Криму.
На півдні Криму гучно: місцеві повідомляють про вибухи
Джерело фото: EPA
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Зранку в суботу, 9 вересня, в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи, – повідомляють місцеві Telegram-канали.

Жителі окупованого росіянами півострова заявляють, що два потужні вибухи пролунали у районі міста Старий Крим, що на півдні півострова.

Майже через півгодини місцеві жителі знову повідомили про два потужні вибухи.

Однак російські окупанти не повідомляли про знищення боєприпасів у цьому районі, тож причини вибухів наразі невідома.

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