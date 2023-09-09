На півдні Криму гучно: місцеві повідомляють про вибухи

Жителі Криму повідомляють про чотири вибухи на півдні Криму.

Джерело фото: EPA

Зранку в суботу, 9 вересня, в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи, – повідомляють місцеві Telegram-канали.

Жителі окупованого росіянами півострова заявляють, що два потужні вибухи пролунали у районі міста Старий Крим, що на півдні півострова.

Майже через півгодини місцеві жителі знову повідомили про два потужні вибухи.

Однак російські окупанти не повідомляли про знищення боєприпасів у цьому районі, тож причини вибухів наразі невідома.

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