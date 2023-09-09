Молдова передала Україні обладнання для електропостачання на $67 тисяч

Молдовські рятувальники доставили в Україну чергову партію гуманітарної допомоги.

Джерело фото: NewsMaker

У суботу, 9 вересня, Молдова відправила ще одну партію гуманітарної допомоги до України на загальну суму 1,2 мільйонів леїв (67 тисяч доларів США), що включає необхідне обладнання для полегшення електропостачання на території України, – повідомляє NewsMaker.

Допомогу надали RED Nord та держпідприємство Moldelectrica.

Серед обладнання, яке молдавські рятувальники доставили до міста Хмельницького, є кабелі, освітлювальні прилади, силові трансформатори, затискачі, ізолятори та інше обладнання, необхідне для стабільного електропостачання України.

Рішення надати цю допомогу Україні було прийнято урядом Молдови 10 травня, і це вже не перша партія гуманітарної допомоги, яку Молдова направила Україні.

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