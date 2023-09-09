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Налогообложение разговоров сотрудников по мобильному, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд сделал вывод о налогообложении стоимости услуг мобильной связи, уплачиваемой юридическим лицом за осуществление его работниками производственных телефонных разговоров.

В Верховном Суде напомнили, что не является самостоятельным и достаточным основанием для вывода о нереальности хозяйственных операций

Субъект хозяйствования с признаками фиктивности правосубъектный, несмотря на дефекты при его создании или цель деятельности, - Верховный Суд.

Кабмин возбудил дисциплинарное производство относительно главы Национальной комиссии по стандартам государственного языка

Правительство поручило открыть дисциплинарное производство в отношении Председателя Национальной комиссии по стандартам государственного языка Владимира Мозгунова и членов Комиссии.

Министр финансов Марченко заявил, что укрепление гривны – это минус, и курс на 2024 год будет 41,4 грн за доллар

Сергей Марченко заявил, что Минфин беспокоит укрупнение гривны, и по этому поводу постоянно идут разговоры с МВФ.

В Верховной Раде предлагают ввести обязательное участие прокурора в админделах о нетрезвом вождении

По мнению автора законопроекта, поскольку судебная практика в отношении пьяного вождения в Украине достаточно распространена, потенциальное количество обращений в ЕСПЧ может быть достаточно значительным, что, в свою очередь, негативно повлияет как на бюджет, так и на международную репутацию.

  1. В Украине

Как избежать голосования на «выборах» на ВОТ Украины: объяснение

15:41, 9 сентября 2023
Декларации кремля о «защите прав российских граждан» и их выборе в пользу россии – миф.
Как избежать голосования на «выборах» на ВОТ Украины: объяснение
Источник фото: Центр национального сопротивления
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Самопровозглашенные губернаторы Херсонской и Запорожской областей, а также лидеры террористических группировок днр/лнр стали лидерами списков кандидатов от «единой россии», – сообщает портал SPRAVDI.

Попытки российских оккупантов получить легитимизацию на временно аннексированных территориях не получили признания международным сообществом. Все декларации кремля по «защите прав российских граждан» и их выбора в пользу россии являются лишь мифом и частью кремлевской пропаганды.

Во избежание участия в псевдовыборах Центральная избирательная комиссия рекомендует гражданам находиться дома или изменить место пребывания, чтобы избежать голосования. Однако, чтобы не предоставлять организаторам никаких признаков вашего присутствия, важно оставаться в недоступных местах и избегать общественных мест, таких как вокзалы, торговые площади, рынки и другие, поскольку именно там организаторы будут пытаться заставить как можно больше людей проголосовать.

Не следует соглашаться помогать в организации или проведении этих «выборов», работать в избирательной комиссии, агитировать за участие в них или оказывать материальную или логистическую поддержку. Согласно законодательству Украины, бывшим коллаборационистам грозит до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что сам акт «голосования» не является уголовным правонарушением, поскольку его результаты не признаются ни одним цивилизованным государством.

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