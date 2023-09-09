Декларации кремля о «защите прав российских граждан» и их выборе в пользу россии – миф.

Источник фото: Центр национального сопротивления

Самопровозглашенные губернаторы Херсонской и Запорожской областей, а также лидеры террористических группировок днр/лнр стали лидерами списков кандидатов от «единой россии», – сообщает портал SPRAVDI.

Попытки российских оккупантов получить легитимизацию на временно аннексированных территориях не получили признания международным сообществом. Все декларации кремля по «защите прав российских граждан» и их выбора в пользу россии являются лишь мифом и частью кремлевской пропаганды.

Во избежание участия в псевдовыборах Центральная избирательная комиссия рекомендует гражданам находиться дома или изменить место пребывания, чтобы избежать голосования. Однако, чтобы не предоставлять организаторам никаких признаков вашего присутствия, важно оставаться в недоступных местах и избегать общественных мест, таких как вокзалы, торговые площади, рынки и другие, поскольку именно там организаторы будут пытаться заставить как можно больше людей проголосовать.

Не следует соглашаться помогать в организации или проведении этих «выборов», работать в избирательной комиссии, агитировать за участие в них или оказывать материальную или логистическую поддержку. Согласно законодательству Украины, бывшим коллаборационистам грозит до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что сам акт «голосования» не является уголовным правонарушением, поскольку его результаты не признаются ни одним цивилизованным государством.

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